"Capital" : lunettes, dents, appareils auditifs... La gratuité mais pour quelle qualité ?

12. Reste à charge zéro : comment cela fonctionne et pour quelle qualité ?

Depuis le 1er janvier 2020, les lunettes, les appareils auditifs et les prothèses dentaires sont désormais remboursés à 100% par la sécurité sociale et les mutuelles. C'est la réforme 100% santé, voulue par Emmanuel Macron, dont l'objectif est de permettre à tous les Français d'accéder à des soins souvent très onéreux.

Jusqu'à présent, chaque Français devait débourser de sa poche en moyenne 61 euros pour une paire de lunettes, 334 euros pour une prothèse dentaire ou encore 821 euros par oreille pour un appareil auditif !

Désormais, ils n'ont plus rien à payer. Comment est-ce possible ? Quelle est la qualité des modèles proposés ? Et comment cette gratuité impacte-t-elle nos cotisations de mutuelles ?

