"Capital" : faut-il y mettre le prix pour bien dormir ?

Quoi de mieux qu'une couette bien douillette pour passer une bonne nuit. En quelques générations, elle a chassé les traditionnels draps et couvertures de nos chambres à coucher. Remplie à l'origine de duvet d'oie ou de canard et sous laquelle on se glisse, elle est arrivée en France dans les années 1970.

Et la couette a beau venir du froid, plus précisément de Scandinavie, ce n'est pas Ikea qui l'a introduite chez nous mais une entreprise française alors spécialisée dans les sacs de couchage. Aujourd'hui, on la trouve à tous les prix, de 20 euros pour une couette premier prix jusqu'à 8.000 euros pour une couette en duvet de canard polaire Eider.

Mais entre la version en duvet et celle remplie de polyester, qu'est-ce qui justifie de telles différences de tarifs ? Le prix est-il toujours synonyme de qualité ? Faut-il y mettre le prix pour bien dormir?

