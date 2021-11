"Capital" : comment les clubs de vacances Fram ont misé sur la France

Du soleil, la plage ou la piscine, des animations et des buffets garnis à gogo : voilà le cocktail magique que vous promettent les clubs de vacances ! Une évasion proposée le plus souvent à l’étranger, avec une formule ou tout est compris, à partir de 500 euros la semaine par personne.



C'était le créneau d’une marque populaire dans l’univers du tourisme : Fram. Ce voyagiste a transporté et hébergé des centaines de milliers de Français aux Baléares, en Grèce ou en Tunisie.

De la Corse à la Côte d'Azur, des Landes à la Bretagne, vingt-deux résidences jusque-là sous bannière VVF ou Lagrange ou même des campings vont hisser pavillon Framissima. Mais comment réussir à rendre ce séjour en France aussi attrayant qu’un séjour exotique à l’étranger… et ne pas faire déraper les prix, avec des coûts supérieurs en France ?

