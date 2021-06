Cancer : "Mon mari ne me soutient pas"

Catherine est avec son mari depuis 11 ans. Depuis qu'il a eu 40 ans, elle ne le reconnait plus. Il sort et boit beaucoup. Peu de temps après, on a diagnostiqué un cancer du sein à Catherine. Elle pensait que cela allait calmer la crise de son mari, mais il n'en est rien. Elle ne bénéficie d'aucun soutien de sa part.

Chloé a, elle aussi, été très déçu lorsqu'elle a eu besoin de l'aide de son mari. Elle a décidé de le quitter.

Michaël a rencontré une femme par l'intermédiaire d'un groupe de rencontres en visio. Il se sont vu deux fois et le courant semble être bien passé entre eux. Michaël voudrait avoir des conseils pour entretenir la relation malgré la distance et sans être trop étouffant.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

