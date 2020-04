Couple : la maladie comme révélateur

publié le 10/04/2020 à 01:46

Pauline a été testée positive au Covid-19. Lorsqu'il a appris la nouvelle, il a réagi avec beaucoup de véhémence et lui a même demandé d'aller dormir à l’hôtel. De puis 48 heures, Pauline est en quarantaine à l'étage de la maison et son compagnon ne s'occupe absolument pas d'elle. Elle se retrouve seule dans cette situation plus qu'inconfortable.

Le fils aîné de Francine s'est éloigné d'elle depuis 8 ans. Elle ne comprend pas cette distance. Visiblement, il y a un passé problématique entre le fils et son père. Divorcée depuis des années, Francine était en convalescence d'un grave accident de voiture lorsque ceci s'est déroulé. Elle souffre de la situation actuelle et souhaiterait comprendre.

Sylvie est dans la police municipale, elle était passée à l'antenne au tout début du confinement pour rendre compte du rôle de la police et des conditions de travail pendant la crise sanitaire. Entre temps, Sylvie a été contaminée par le coronavirus et souhaitait encourager et soutenir Pauline dans sa maladie.

Les parents de Sylvie sont en maison de retraite depuis plus de 3 ans. Ils ont été testés positifs au Covid-19. Confinés chacun de leur coté, Sylvie est très angoissée par la situation. Elle tente de garder un lien mais cela est très difficile. L'atmosphère pesante n'aide absolument pas à la rassurer. Elle se sent démunie face à la situation.

