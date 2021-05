L'amour à l'épreuve de la maladie

publié le 05/05/2021 à 02:07

Séverine a perdu son mari il y a un an et demi. Elle souhaitait vendre sa maison car elle ne pouvait et ne voulait plus y vivre. Lorsqu'elle a voulu signer le compromis, ses filles se sont opposées à la vente. Elles lui avaient dit qu'elle faisait ce qu'elle voulait pour son bien. Séverine est désemparée et ne comprend pas ce revers soudain.

Sophie, 36ans, était en couple avec un homme qui a mis fin à la relation il y a un an. Mais depuis, il est tout aussi prévenant et disponible qu'avant. Avant qu'ils se mettent ensemble, Sophie l'a prévenu qu'elle était malade et épileptique. Après deux ans, il a décidé de rompre car cela était vraiment trop dur à assumer pour lui. Sophie ne sait pas sur quel pied danser face à son comportement.

Il y a trois ans, Jacques fumait trois paquets par jour, buvait un peu d'alcool et pesait plus de 120 kilos. C'est lorsque son cardiologue l'a alerté sur sa santé qu'il a pris conscience de son état. Jacques a décidé de se prendre en main et a réussi à retrouver une hygiène de vie beaucoup plus saine.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook