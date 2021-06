Couple : "je ne reconnais plus mon mari"

publié le 04/06/2021 à 01:56

Brigitte échange depuis janvier avec un homme qu'elle a rencontré sur un groupe Facebook consacré à la poésie. Mais elle est de moins en moins à l'aise avec lui. Il peut être très exalté mais aussi très grossier. A tel point qu'il rompt tout contact avec Brigitte lorsqu'il est contrarié; puis il revient comme si de rien n'était.

Elodie est séparé de son mari depuis un an et demi. Après une vingtaine d'années de mariage, elle a découvert qu'il entretenait une relation avec une collègue. Cet épisode a été très violent psychologiquement pour Elodie. En effet, son ex-mari lui demandait de lui laisser du temps pour choisir.

Roland était invité à l'anniversaire de sa petite-fille de trois ans. Pour cause d'intempéries, cela a été organisé chez l'ex-femme de Roland. Roland a décidé de se désister pour ne pas ne pas mettre sa femme actuelle en difficulté. Il a peur que son fils lui en tienne rigueur.

La fille de Jocelyne a des jumeaux de onze ans. Elle considère que Jocelyne est à sa disposition. C'est donc toujours à elle de s'occuper des enfants. Mais Jocelyne ne peut plus assumer toutes ces responsabilités. En plus de cela, le père des enfants semble avoir un problème avec l'alcool.

Jean est non-voyant et se sentait seul et déprimé à cause de ces confinements. Il donne quelques nouvelles.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

