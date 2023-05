Camille Étienne : être tenace, "c'est d'aller chercher l'inconfort, de le provoquer"

À 25 ans, Camille Étienne s'active pour le climat. Cette militante écologiste a des convictions, mais aussi cette capacité d'étonnement et ce désir qui forgent peut être des grands destins. La jeune femme, qui a grandi en Savoie, publie Pour un soulèvement écologique : dépasser notre impuissance collective, aux éditions du Seuil.

"C'est un endroit sublime", raconte-t-elle. "On a rénové la ferme de mes arrière-grands-parents. Pendant toute mon enfance, on habitait là-bas l'été d'abord et après le reste de l'année, plus bas dans le village. Et c'est un endroit où il n'y avait pas d'eau courante (...), pas d'électricité et on parlait de 'chambre d'été'. (...) On a passé des étés absolument sublimes avec mon frère et ma mère qui rénovait toute seule cette maison pendant plus de dix ans et on a fini par y habiter à l'année. C'est un village très perdu".

Qu'est-ce qu'être tenace pour Camille Étienne ? "C'est ma mère qui est l'incarnation de cette définition", dit-elle. "En Finlande, il y a un mot qui s'appelle le "Sisu" et qui résume l'esprit même des montagnards. Ma mère est une vraie montagnarde et c'est ça cette idée d'aller couper du bois dehors quand il fait froid pour pouvoir se réchauffer plus tard après. Donc c'est l'idée d'aller chercher l'inconfort, de le provoquer, d'y passer du temps long, d'y laisser un peu de soi".

