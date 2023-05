Caroline Vigneaux, humoriste et ex-avocate : "Pour être tenace, il faut avoir de l'audace"

Caroline Vigneaux a changé de vie pour ne rien regretter, elle est très engagée pour les femmes. C'est même le thème de son spectacle, Caroline Vigneaux croque la pomme, et c'est le thème de sa comédie pédagogique Flash back. Une humoriste et comédienne qui déborde d'énergie.

Cette énergie, elle dit toujours l'avoir eue. "Aujourd'hui, je l'utilise à bon escient et je l'aime cette énergie, mais elle m'a tellement pourri la vie quand j'étais plus jeune que je l'ai détestée. Et j'ai même essayé de la tuer. J'ai essayé de devenir timide. (...) Les gens timides, je trouve ça merveilleux. Personne ne déteste les gens timides", assure cette ancienne avocate de 48 ans qui a décidé de changer de voie en 2008 et de partir à l'assaut de la scène.

"Le premier gros déclic, c'est la mort de mon grand-père, où je me rends compte que je vais mourir', explique-t-elle. "Et le deuxième déclic, c'est parce que je vais me retrouver sur une scène d'un Zénith dans le cadre d'un festival autour de l'éloquence de l'avocat. On va prendre un énorme four. Vraiment, c'est 4.000 personnes qui ne rigolent pas pendant quatre minutes et je sors de scène avec quatre amis qui sont avocats. Eux, ils sont désemparés, ils veulent s'enfuir, ne pas recroiser les gens tellement on a été humiliés. Et moi, je ne sais pas pourquoi mais je suis très heureuse".

Qu'est-ce qu'être tenace pour Caroline Vigneaux ? "Être tenace. Ne rien lâcher. Je pense que dans le mot tenace, il y a aussi quelque chose d'important. C'est le 'ace' qui me rappelle mon mot préféré de la langue française, qui est l'audace. Je pense que pour être tenace, il faut avoir de l'audace".

>> Tenaces est un podcast consacré à des femmes qui se sont battues, qui ont osé... C'était impossible, alors elles l'ont fait ! Dans chaque épisode, Anaïs Bouton vous présente une personnalité dont le parcours est puissant, inspirant, original. "Tenaces" ou l'art de ne jamais rien lâcher.



