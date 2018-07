Calvados : 45 tonnes d'huîtres vendues aux enchères

publié le 28/06/2017 à 15:34

Quarante-cinq tonnes d'huîtres ont été adjugées mardi pour 35.000 euros à un professionnel, lors d'une vente aux enchères à Grandcamp-Maisy, en Normandie, qui est très "probablement une première dans l'histoire des enchères en France", selon le commissaire-priseur.



"Nous n'avons pas trouvé d'antécédents" de vente d'huîtres aux enchères en France, a précisé à l'AFP Me Jean Rivola, le commissaire-priseur de Caen Enchères, chargé de l'opération.

Cette vente a été ordonnée par la justice à la suite du décès il y a un an d'un ostréiculteur qui possédait les deux lots, et d'un différent entre ses héritiers, précise t-il.

Deux tiers de ces 45 tonnes d'huîtres, qui se trouvaient encore mardi dans leur bassin d'origine à Ver-sur-Mer, sont directement commercialisables, selon lui.

"Les autres devront être triées, nettoyées et calibrées avant d'être réintroduite dans le bassin ostréicole de l'acheteur, un ostréiculteur qui n'est pas de la région", a indiqué Me Rivola.



Un second lot de 37 tonnes d'huîtres, immergé lui à Grandcamp-Maisy, n'a pas trouvé preneur. Ce lot comprenait une plus grande part d'huîtres jeunes.



Il faut environ quatre ans pour qu'une huître atteigne la taille commercialisable en calibre 2 ou 3.