Une vente aux enchères rapporte 403 millions d'euros à Christie's

publié le 19/05/2017

Démonstration de force pour Christie's. La célèbre maison de ventes aux enchères américaine a récolté 403 millions d'euros (448 millions de dollars), mercredi 17 mai, lors d'une vente consacrée à l'après-guerre et à l'art contemporain.



Ce total est très proche de l'estimation qu'avait fournie Christie's avant le début des enchères, soit 415 millions d'euros (462 millions de dollars). "Si nous avions besoin d'une preuve de la force de Christie's nous l'avons", a déclaré le directeur général de la maison, Guillaume Cerruti.

Lors de cette soirée, c'est la toile du peinte américain Cy Twombly, "Leda and the Swan", qui est partie au prix le plus élevé, soit 48 millions d'euros (52,8 millions de dollars). La deuxième vente qui a marqué la soirée est celle du triptyque de Francis Bacon, "Three Studies for George Dyer", qui représente trois portraits de la muse, ami et amant du peintre américain. Cette œuvre a été adjugée pour la somme de 47 millions d'euros (51,7 millions de dollars). "La Hara" de Jean-Michel Basquiat adjugée à 31 millions d'euros (34,9 millions de dollars) est la troisième grande vente de l’événement.



Ces trois œuvres représentent un tiers du montant des enchères même si aucun des trois peintres n'a dépassé son record. La maison Christie's a réalisé un total rarement vu lors d'une seule vente avec 96% des lots adjugés.