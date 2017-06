"Harry Potter" : le phénomène littéraire en 4 chiffres

et AFP

Une saga pleine de magie. Vendue à plus de 450 millions d'exemplaires dans 200 pays, dont 28 millions en France, la saga Harry Potter passionne toujours, 20 ans après la sortie du premier de ses sept tomes. J.K. Rowling, l'auteure de la saga Harry Potter, est devenue une écrivain multimillionnaire qui a fait lire des millions d'enfants dans le monde.



Traduits en 79 langues, les sept volumes de la saga ont donné lieu à huit adaptations cinématographiques qui ont généré 6,5 milliards d'euros.

Une formule magique qui fonctionne toujours, même après vingt ans. Les exemplaires de la première édition de Harry Potter à l'École des sorciers valent désormais une fortune : en novembre 2016, l'un d'entre eux avait été acheté 49.800 euros (soit 43.750 livres sterling) lors d'une vente aux enchères.

Plus riche que la reine

Aujourd'hui, J.K. Rowling ne se repose pas sur ses lauriers. Celle qui est plus riche que la reine Elizabeth II, avec une fortune de 750 millions d'euros selon le classement 2017 du Sunday Times, a co-écrit et co-produit une pièce de théâtre de deux fois 2h30, Harry Potter et l'Enfant maudit, dans laquelle Harry est devenu père de famille.

En 2016, elle a également signé le scénario d'un premier film, Les Animaux fantastiques, dérivé de l'univers de Harry Potter.



Même si elle ne donne quasiment pas d'interviews, elle est très active sur Twitter où elle compte près de 11 millions de fans et commente l'actualité en exprimant régulièrement ses prises de positions sur le monde.