À Caen, Orelsan fait bondir de 30% la fréquentation du kebab "Magic Beau Gosse"

"C'est pour ma ville, sauce Magic Beau Gosse." Orelsan met sa ville natale à l'honneur dans son dernier album Civilisation. Dans le refrain de Du propre, l'un des titres phares, le rappeur fait directement référence à un restaurant kebab de Caen, bien connu des fêtards locaux.

Depuis, le restaurant tenu par la famille Pourmand voit ses ventes augmenter de 30%. "J'ai des clients qui viennent un peu de partout, de Marseille, de Belgique", confie Ali, co-gérant, au micro de RTL. Dans la fratrie, un des fils était dans la classe d'Orelsan et le lien ne s'est jamais perdu. "Il fait l'honneur de parler de notre restaurant dans son album, cela fait chaud au cœur", rajoute Ali.

Il faut dire que la sauce "Magic Beau Gosse" est une institution caennaise. Ce mélange maison et secret de sauce blanche et samouraï est une recette travaillée depuis plus de 20 ans par la famille à la tête du kebab. Pour Paul, client du restaurant, elle s'impose comme une évidence. "On ne cherche pas à prendre une sauce Barbecue ou Biggy, on prend la sauce Magic Beau Gosse comme si on n'avait pas le choix", lance-t-il.

Pour l'occasion, le restaurant a même sorti des sweats pour son personnel avec le refrain d'Orelsan. Un clin d'œil de plus parmi les nombreuses références normandes disséminées dans l'album Civilisation vendu à 230.000 exemplaires.