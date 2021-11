INFO RTL : Orelsan numéro 1 du top albums en France avec "Civilisation"

Le dernier album "Civilisations", sorti le 19 novembre dernier, du rappeur Orelsan est un carton : 138.929 exemplaires vendus ! Ce qui fait de lui le numéro 1 des ventes en France. Il s'agit du meilleur démarrage de l'année 2021, le normand dépasse Les Enfoirés à 118.227 exemplaires vendus en sept jours en mars dernier.

Une information qu'a confirmé ce vendredi le Syndicat National de l'Édition Phonographique via un tweet :"Avec son nouvel album "Civilisation", Orelsan réalise la meilleure entrée de l’année au Top Albums avec 138.929 équivalents ventes, et atteint la certification disque de Platine dès la première semaine de commercialisation". Le chanteur devrait atteindre rapidement les 200.000 exemplaires vendus. Pour rappel, avant même sa sortie, plus de 50.000 albums avaient été vendus via les pré-commandes.



Si la chanteuse Adele est numéro 1 dans presque tous les pays du monde, elle n'entre donc qu'à la deuxième dans l'hexagone avec son quatrième opus "30", un album plutôt mal accueilli par la critique puisque "seulement" 45.487 exemplaires se sont écoulés, un chiffre bien inférieur au démarrage de son précédent opus "25" écoulé à 169.693 exemplaires en 2015.