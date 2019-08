publié le 25/08/2019 à 12:22

L'amour n'a pas d'âge. À 86 ans, Jean-Pierre Meston cherche désespéramment à retrouver une "jolie dame" croisée le mardi 20 août dans le bus 46, qui circule entre la gare du Nord et le château de Vincennes à Paris. Ne connaissant ni le nom, ni l'adresse de cette femme qui "habite aux alentours de Reuilly Diderot", il a rédigé une lettre qu'il a affichée en plusieurs exemplaires sur des abribus de la ligne.

Avec sa plume, il décrit cette rencontre si particulière : "Elle a 86 ans comme moi. Elle est née le 6 avril 1933 et moi le 6 mai 1933, je lui ai dit qu'elle faisait facilement 10 ans de moins. Je lui ai dit que j'avais eu un cancer, elle m'a répondu moi aussi. Avec toutes ces précisions, elle se reconnaîtra".

Jean-Pierre avoue avoir quelques regrets de ne pas être resté plus longtemps avec elle : "J'ai raté le coche parce qu'au lieu de descendre à Faidherbe Chaligny pour rattraper mon bus 86, j'aurais du aller jusqu'à Reuilly-Diderot pour faire plus ample connaissance et échanger nos numéros de téléphones. Je suis un idiot car je suis tombé sous le charme de cette jolie dame". Avec la magie des réseaux sociaux, il est fort possible que l'histoire de Jean-Pierre Meston et cette "jolie femme" ne soit pas terminée.

