publié le 12/07/2019 à 07:15

Pour changer de sujet, ne pas parler de Donald Trump ou des démocrates, de l'Iran ou la Corée du Nord, de Nike ou Boeing, des armes ou du racisme, de Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg, de Kim Kardashian ou Oprah Winfrey. Quand tout cela ne comptera plus, il ne restera que l'amour, l'amour d'un époux ou l'amour de ses proches.

C'est l'histoire de Ginger et George Brown. Ils viennent de célébrer leurs 60 années de mariage. Il y a 60 ans, l'Amérique de 1959, c'était avant le président Kennedy, avant le discours de Martin Luther King sur les droits civiques, avant la boucherie du Vietnam et les premiers pas sur la Lune, avant Aretha Franklin et Bruce Springsteen. Marylin Monroe était toujours vivante, et Elvis Presley toujours mince.

Ginger et George se sont rencontrés au cours d'un dîner, dans un des restaurants souvent ouverts 24 heures sur 24, décorés de banquettes et tabourets chromés. Elle avait 18 ans, lui 23. Cet été 1959, dans le New Jersey, ils se sont mariés. Ginger portait une robe en dentelles et un bouquet de roses blanches, dans lequel George avait pris une fleur pour l'accrocher à la boutonnière de son smoking blanc.

18 petits-enfants

Ginger et George n'ont rien de particulier. Ils ont eu 4 enfants, 18 petits-enfants, 19 arrière petits-enfants. L'une de leurs petites filles est photographe. Elle a eu l'idée de leur faire une surprise pour leur anniversaire avec une séance photo.

Pour la première fois de sa vie, Ginger s'est faite maquiller, coiffer, et habiller d'une robe de mariage qui ressemble un peu à celle de ses noces. George n'a pas remis de smoking blanc mais est resté très élégant dans une chemise rayée et un veston gris, une fleur blanche à la boutonnière.

Les photos ont été prises dehors pendant plusieurs heures. À un moment, George a sorti son mouchoir préféré pour sa femme qui éternuait. Puis il l'a embrassée sur la joue.

Garder un sens de l'humour

Toute la journée, George a chantonné et fait rire Ginger, exactement ce qu'ils ont fait ces 60 dernières années. Ces photos devaient être un joli souvenir uniquement pour eux et leur famille mais leurs enfants les ont postées sur les réseaux sociaux. Elles sont si touchantes, si tendres, qu'elles ont été partagées de très nombreuses fois.



Ginger et George confient le secret de cet amour. Il y a 3 règles simples à suivre : ne jamais aller au lit fâché, être prêt à pardonner, toujours, et garder un sens de l'humour.