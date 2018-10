Caen : une famille fait don de deux millions d'euros pour soigner des enfants au Mali

publié le 04/10/2018 à 20:50

Un don exceptionnel. Après le décès de son père, Eric Festoc, aide-soignant au CHU de Caen a décidé d'offrir la somme de deux millions d'euros à l'association la "Chaîne de l'Espoir" qui opère des enfants étrangers atteints de malformations cardiaques, rapporte France bleu Normandie.



L'homme, qui était loin de se douter que son père avait économisé une telle somme, a accepté la proposition de sa mère, qui souhaitait aider l'association."Je connaissais moi-même l'association et je savais que mes parents voulaient faire quelque chose pour les enfants", a-t-il déclaré.

"La Chaîne de l'Espoir" a été fondée par le professeur Alain Deloche en 1994. Elle opère des enfants atteint de maladies cardiaques et ne pouvant pas être pris en charge dans leur pays d'origine. Tous les ans, environ huit enfants venaient se faire soigner en France alors que 2700 autres restaient en attente. L'argent de la famille Festoc a permis l'ouverture d'une unité cardiaque pédiatrique au Mali. Désormais, les enfants peuvent être soignés au Mali, auprès de leur famille.

L'inauguration a eu lieu en septembre 2018, en présence d'Eric Festoc et de sa mère qui ont fait le déplacement pour l'occasion. Ils ont raconté avoir reçu "un accueil extraordinaire" et dit qu'il ne pensait pas "qu'un peuple pouvait donner autant de joie". L'aide-soignant compte retourner au Mali. Il souhaite financer la construction d'un lieu pour accueillir les familles, près de l'hôpital.



La Chaîne de l'Espoir, présente dans le monde entier, opère 5000 enfants par an et emploit plus de 400 bénévoles médicaux.