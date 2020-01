Les stations de ski se mettent au vert

publié le 28/01/2020 à 08:13

Au ski, on peut désormais voir des éoliennes et des panneaux solaires en dévalant les pistes. Avec le réchauffement climatique, les responsables de stations sont de plus en plus conscientes qu'elles sont en danger et qu'il faut qu'elles agissent pour l'environnement. À Serre Chevalier, les remontées mécaniques fonctionnent désormais en partie à l'énergie solaire et éolienne.

La station des Alpes du sud s'est fixée l'objectif d'atteindre 30% d'énergie verte d'ici deux ans, avant d'aller ensuite vers les 50%. Pour cela, des panneaux solaires ont été installés un peu partout, des télésièges aux cabanes des pisteurs. Des éoliennes ont poussé des milieux des sapins.

Serre Chevalier s'est également équipée d'une dameuse 100% électrique. Dans d'autres stations, venir en covoiturage permet d'obtenir des réductions sur les forfaits de ski.

.