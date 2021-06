Brevet 2021 : programme de révisions

publié le 03/06/2021 à 06:00

Les épreuves du brevet des collèges approchent. Le français et les mathématiques se dérouleront le 28 juin tandis que les épreuves d'histoire-géographie et EMC et de sciences auront lieu le 29. C’est votre premier examen. Mais comment le réviser ?

Chacun a sa manière de : faire des fiches, apprendre par cœur, faire des exercices, etc. Le mieux est de réviser en continu sur votre année de 3e. C’est ce que vous avez dû faire pour vos différentes évaluations : vous maîtrisez donc déjà des notions.

Pour vous aider, RTL en partenariat avec digiSchool, vous propose un planning de révisions en histoire-géo, français et mathématiques.

Les révisions de français

- Les figures de style

Pour le brevet de français pensez à bien réviser les figures de style : leur définition, leurs caractéristiques, leur utilisation, etc. Cela vous sera utile pour l’analyse du texte comme pour répondre aux questions de grammaire. La chaine Youtube de digitSchool vous propose d'ailleurs une vidéo sur le sujet.

- Les types de textes (ou formes de discours)

Pour pouvoir analyser un texte, il faut d’abord savoir repérer le type du texte. Il en existe six, êtes-vous capable de les citer et de les différencier ? Revoyez-bien ce point pour le brevet.

- Entraînement à la dictée.

La fameuse dictée du brevet est notée sur 10 points et peut se montrer sournoise. Pour ne pas tomber dans ses pièges, pensez à vous entraîner régulièrement. La chaine Youtube de digitSchool vous propose d'ailleurs une vidéo sur le sujet.

Réviser le brevet d’histoire-géo et EMC

- Les dates à retenir en histoire

On commence avec 8 dates à absolument connaître pour le brevet. Pour les retenir, n’hésitez pas à tester les connaissances de votre entourage : certaines personnes apprennent plus facilement en parlant ! La chaine Youtube de digitSchool vous propose d'ailleurs une vidéo sur le sujet.

- Les grandes déclarations des droits de l’Homme

En EMC, on révise les différentes déclarations des droits de l’Homme : il faut les connaître et savoir ce qu’elles impliquent. Point abordé dès la 4e, ne le négligez pas !

- Les cartes à connaître en géographie

Pour le brevet de géo, il faut connaître certaines cartes sur le bout des doigts. Entraînez-vous à les refaire pour vous en imprégner ! La chaine Youtube de digitSchool vous propose d'ailleurs une vidéo sur le sujet.

Révisions de mathématiques

- Comment appliquer un pourcentage de diminution ?

Révisez le fonctionnement et la méthode afin de pouvoir appliquer un pourcentage de diminution sans calculatrice. La chaine Youtube de digitSchool vous propose d'ailleurs une vidéo sur le sujet.



- Les relations trigonométriques

En géométrie, on utilise souvent la trigonométrie, mais êtes-vous au point sur ce sujet ? Maîtrisez les bases avant de vous aventurer plus loin dans les révisions du programme.



- Qu’est-ce qu’une fonction affine ?

Pouvez-vous définir une fonction affine ? Connaître les fonctions affines et savoir les repérer est important, vous en aurez également besoin au lycée. Revoyez cette notion du programme pour être sereins le jour du brevet. La chaine Youtube de digitSchool vous propose d'ailleurs une vidéo sur le sujet.

Quelques conseils pour le brevet

Que ce soit en français, en mathématiques ou en histoire-géo, n’oubliez pas que la méthode est tout aussi importante que vos connaissances. Ne négligez pas les points de méthodologie vus en classe : Comment rédiger un développement construit en histoire ? Comment analyser un texte en français ? En mathématiques, veillez à bien suivre les étapes. Il faut connaître et savoir appliquer, ce sont deux choses complémentaires.



RTL et digiSchool vous souhaitent beaucoup de courage pour les épreuves du brevet. C’est la dernière ligne droite, ne baissez pas les bras !