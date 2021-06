Brevet 2021 : comment faire un planning de révision à moins d’une semaine des épreuves ?

À une semaine des examens, vous devez normalement être au point dans vos révisions. Mais si ce n’est pas le cas, c’est le moment de faire un planning pour vous organiser. RTL, en partenariat avec digiSchool, vous donne quelques conseils pour bien gérer ces derniers jours de bachotage.

Il est préférable de ne pas faire de révisions intensives pendant la semaine qui précède le brevet. En effet, celle-ci est faite pour vous reposer, vous préparer mentalement aux épreuves qui arrivent, et surtout gérer votre stress.

À quoi sert un planning de révisions ? Il est important que vous ayez une vision d’ensemble de vos révisions. En effet, vous en avez beaucoup à faire pour des épreuves qui se déroulent sur un laps de temps assez court. Ne vous contentez donc pas de réviser une leçon par-ci ou un cours par-là quand vous avez un moment libre. Vous risqueriez d’oublier de réviser certaines notions. Et surtout, de ne pas avoir le temps de boucler la totalité de vos révisions.

C’est pour cela que faire un planning de révisions avant les épreuves du brevet est utile. Vous pourrez organiser l’ensemble des leçons à revoir, et vous aurez le temps de tout réviser tranquillement. À condition de vous tenir à l’emploi du temps que vous vous êtes fixé, évidemment…

Ne pas surcharger votre planning

La première règle, c’est de ne pas surcharger votre planning. En une semaine, vous avez le temps de réviser les notions essentielles, alors inutile d’en faire trop. Réfléchissez donc au temps dont vous disposez chaque jour pour réviser, et pensez au temps qu’il vous faut pour revoir une leçon. Ensuite, vous pourrez commencer à faire votre planning de révision pour le brevet 2021.

Utilisez un fichier tableur, par exemple Excel. Créez une colonne pour la date. Puis, ajoutez une colonne pour chaque matière (français, histoire-géographie, éducation civique, mathématiques et sciences). Remplissez le tableur avec le titre de chaque leçon.

Exemple : le mercredi 23 juin, vous planifiez de réviser le cours sur le roman et celui sur la Seconde Guerre mondiale. Il est essentiel de réviser ces leçons dans l’ordre où vous les avez vues en cours, car elles suivent un ordre chronologique. En révisant vos cours dans le désordre, vous risquez d’en oublier certains. Afin de ne pas passer à côté de notions essentielles du programme, vous pouvez également consulter les sujets probables du brevet 2021 (sélectionnés par les professeurs de digiSchool).

Soyez prêt pour les épreuves grâce au planning de révisions

Si vous avez planifié toutes vos leçons dans votre planning et qu’il vous reste quelques jours libres avant l’examen, n’hésitez pas à planifier des leçons que vous avez déjà vues et avec lesquelles vous avez encore quelques difficultés. Autant bien utiliser votre temps libre !



N'hésitez pas à prévoir dans votre planning de révisions une plage horaire pour les révisions de dernière minute, ou des entraînements via des QCM ou des exercices. Sur le site superBrevet de digiSchool, vous pouvez notamment retrouver des quiz d’Histoire-géo, de français et de maths corrigés pour vous entraîner et vérifier si toutes les notions sont acquises.



Mais n’oubliez pas : la veille du brevet, pas question de plonger le nez dans vos classeurs ! Il est important que vous vous couchiez tôt pour avoir une bonne nuit de sommeil, et que vous arriviez reposé aux épreuves.