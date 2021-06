Brevet 2021 : quelques outils pour mieux réviser

publié le 03/06/2021 à 16:33

Afin de réviser de façon optimale l’examen du brevet des collèges, les outils sont nombreux. Qu’il s’agisse des cours en ligne, des lives YouTube, des quizz ou des sujets probables, vous avez l’embarras du choix. À quelques semaines de l'échéance, le moment est venu d'organiser les révisions, de planifier son travail, et de cibler les éventuelles lacunes à renforcer. Et pour bien étoffer ses chances de réussites, plusieurs outils numériques sont désormais disponibles.

Sachez aussi que varier les supports peut justement vous aider à réviser de manière différente. Vous pouvez également ne pas choisir et tous les utiliser, du moment que vous trouvez ceux qui vous correspondent. Pour vous aider, RTL, en partenariat avec digiSchool, vous propose un top 4 des meilleurs outils de révisions pour le brevet des collèges.

1 - Les définitions et les cours en ligne

Toute l’année, vous avez pris des notes en classe dans vos différentes matières. Pour compléter ou revoir certaines notions, vous pouvez accéder à tout le programme officiel de 3e via les cours et fiches de révisions disponibles sur le brevetdescolleges.fr ou l’application SuperBrevet de digiSchool (pratique pour réviser où vous voulez).

Des cours, mais aussi des définitions, classés par matière, vous permettront d’avoir des supports écrits clairs pour réviser vos cours. Libre à vous de les imprimer, de scroller votre écran de portable pour relire une définition entre deux bus, ou de griffonner vos fiches de révisions au calme à votre bureau, à côté de votre écran d’ordinateur.

2 - Les quizz pour tester vos connaissances

Apprendre par cœur les notions et les comprendre, c’est bien joli, mais avez-vous tout bien retenu ? Et surtout, comment le savoir ? Faire un quizz ciblé est un bon moyen de vous tester et de vérifier où vous en êtes dans vos révisions. Par exemple, un quizz sur les figures de style en français ou sur les calculs de volume en mathématiques peut être particulièrement efficace.

En faisant des quizz et des QCM régulièrement, vous pouvez vérifier vos lacunes au fur et à mesure de vos révisions… ou au contraire vérifier que toutes vos connaissances sont déjà bien en place pour le jour J. Vous pouvez trouver de nombreux quizz par matière et par notions ici.

3 - Les lives YouTube pour réviser avec de vrais professeurs

Si vous préférez être aidé dans vos révisions, recevoir des conseils ou des astuces pour réviser, pas de panique. C’est totalement possible grâce aux lives YouTube, ou des professeurs vont, jusqu’à la date du brevet, faire des cours en direct et répondre aux questions des élèves.

La chaîne Youtube superBrevet de digiSchool propose ainsi des lives de révision, animés par des professeurs certifiés. Vous pourrez leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Pour être informé des dates de ces lives, n’hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Vous pouvez également visionner les replays des lives diffusés l’année dernière, ainsi que les tutos et les cours en vidéo disponibles sur la chaîne.

4 - Les sujets probables

Attention, qui dit sujet probable ne dit pas qu’ils tomberont à coup sûr cette année ! Vous ne devez donc pas uniquement réviser les sujets qui ont de fortes chances de tomber cette année, car ils restent des estimations. Cependant, ce sont de bons indicateurs des sujets que vous devez absolument connaître, et sur lesquels vous pouvez vous entraîner.



Vous avez maintenant un vrai panel de ressources pour vous mettre à 100 % dans vos révisions du brevet 2021. On ne le rappellera jamais assez, n’attendez pas le dernier moment pour commencer vos révisions.