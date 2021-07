Depuis le début de l’été, la SNCF multiplie les offres pour inciter les Français, notamment les jeunes, à prendre davantage le train après une période de Covid compliquée. Abonnement TGVmax à 1 euro le premier mois (puis 79 euros par mois), billets vers l’Italie, la Suisse, la Belgique et l’Allemagne à 19 euros ou encore 10.000 bons d’achat Ouigo à 10 euros. Tout pour voyager à travers la France à petits prix.

Seulement, depuis quelques semaines, les places TGVmax se font rares, voire inexistantes… et ce même 30 jours à l’avance. Une situation qui n’arrange pas tous les détenteurs de cet abonnement. En plus de n’avoir aucun billet TGVmax disponible, ceux restants sont à des prix exorbitants, quelle que soit la destination (exemple pour le mois de juillet pour un aller : Nice - Paris 189 euros, Lyon - Bordeaux 161 euros, Le Creusot-Montceau – Paris 117 euros,…). Pour tenter de comprendre, nous avons sollicité la SNCF, sans succès.

Les abonnés réagissent sur Twitter et le moins que l’on puisse dire, c’est que les critiques fusent. S'il est bien signalé dans les conditions de vente qu'il faut accepter de voyager hors de périodes de forte affluence, cet été la réservation est toutefois impossible. Problématique pour partir, ne serait-ce qu'un week-end.



Sur Twitter, les différents comptes de la SNCF, de OuiSNCF ou encore du service client répondent aux mécontents. Mais aucune de leur réponses ne semble satisfaire les usagers.

TGVmax, c’est quoi au juste ?

TGVmax, c’est l’abonnement pour les 16-27 ans qui leur permet de voyager en toute liberté. À 79 euros par mois, cette offre permet de parcourir la France, mais aussi l’Europe autant que vous voulez, tout ça pour 0 euro, puisque tout est compris dans l’abonnement TVGmax. Pratique, il est possible de réserver à la dernière minute, tout comme 30 jours à l’avance. Le tout en effectuant six réservations en simultané. Petit bémol, il faut être flexible et accepter de voyager hors période de forte affluence (week-ends, ponts et départs en vacances).