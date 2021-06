Résultats élections régionales 2021 en Bretagne : Loïg Chesnais-Girard (PS) vainqueur

Le président sortant de la région Bretagne est désigné vainqueur, mais son mandat s'annonce compliqué. Loïg Chesnais-Girard, qui menait une liste d'union de la gauche, n'a en effet pas obtenu de majorité absolue, recueillant 29,8% à 30,9% des voix selon les premières estimations Ipsos Sopra-Steria et Elabe.

Derrière, on trouve la candidate LR Isabelle Le Callennec (21,6 à 22,1%), la candidate écologiste Claire Desmares-Poirrier (19,8 à 20%), le candidat LaREM Thierry Burlot (14,6 à 14,9%) et le candidat RN Gilles Pennelle (13 à 13,4%).



Au premier tour, le président socialiste sortant Loïg Chesnais-Girard arrive légèrement en tête avec un peu plus de 20% des voix. Il est suivi par Isabelle Le Callennec (LR) à 16,27%. Viennent ensuite Thierry Burlot, ex-PS et candidat sans étiquette investi par LaREM, à 15,53% et l'écologiste Claire Desmares-Poirrier (Bretagne d'Avenir) à 14,84%. Le RN Gilles Pennelle obtient quant à lui 14,27% des voix.



Cinq listes sont donc en mesure de se maintenir au second tour, avec des scores serrés.

Dimanche soir, la candidate écologiste a renouvelé son appel à un grand rassemblement à gauche, avec une main tendue à Loïg Chesnais-Girard. Le président socialiste sortant a préféré s’allier, en vue du second tour, avec une liste écologiste "indépendante" plutôt qu’avec celle d’Europe Ecologie-les Verts.

En 2015, la liste du Parti socialiste de Jean-Yves Le Drian a remporté les élections régionales en Bretagne (51,41%), obtenant 53 sièges au Conseil régional. La liste LR menée par Marc Le Fur (29,72%) a remporté 18 sièges. La liste FN de Gilles Pennelle (18,87%) avait obtenu 12 sièges.