Braderie de Lille : le record mondial de la plus longue chenille largement battu

Un record mondial a été battu samedi 2 septembre lors de l'ouverture de la braderie de Lille, l'un des plus grands marchés aux puces d'Europe avec ses près de 80 kilomètres d'étals et quelque 2.5 millions de visiteurs attendus.

Il s'agit de la plus grande chenille humaine avec 4.623 participants. Cinq commissaires de Lille et Douai ont procédé au décompte et ainsi valider ce record qui était détenu, depuis juin dernier, par Rouen avec 3.940 participants.

Comme l'a raconté le site Lille Actu, la chenille s'est installée "dans une ambiance conviviale", à partir de 14 heures, avec cinq files qui s'étendaient "sur 400 mètres" sur l'esplanade du Champs de Mars. Parmi les participants, Marine Tondelier, la secrétaire nationale des Verts. "On y était avec Jamelin Simon (conseiller départemental du Nord). C'était fou !", a-t-elle écrit sur X (anciennement Twitter), partageant un selfie dans la chenille.

"Bravo à tous, vous avez pulvérisé le record du monde précédent", a salué France Bleu Nord, à l'initiative de l'événement - en partenariat avec la Ville de Lille et le département du Nord - sur son compte X.

