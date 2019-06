publié le 05/06/2019 à 06:45

Un poids lourd qui se retire de la course olympique. Le groupe pétrolier Total a fait le choix de se retirer de la liste des partenaires du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojo) de Paris 2024 du fait, en partie, qu'Anne Hidalgo veuille une compétition neutre en carbone.



Le journal Le Monde a révélé que cette décision a été prise à la suite d'une rencontre entre le PDG Patrick Pouyanné et la maire de Paris, qui prône donc des Jeux olympiques écologiques depuis le début de la campagne. Celle-ci ne voulait pas d'une collaboration avec le groupe pétrolier, une entreprise qui figure parmi les premiers émetteurs de gaz à effet de serre et qui était pourtant prêt à investir jusqu'à 150 millions d'euros dans l’événement sportif.

Avec ce retrait, c'est un gros sponsor qui disparaît et les organisateurs de Paris 2024, qui doivent trouver 100 à 150 millions d'euros pour boucler le budget, sont à la recherche d'un remplaçant.

À écouter également dans ce journal

Société - Ce mercredi 5 juin marque le coup d'envoi des commémorations du Débarquement. Une cérémonie réunit à Porthmouth, en Angleterre, Elizabeth II, Theresa May, Donald Trump, Emmanuel Macron et Angela Merkel. Ils assisteront à l'embarquement de 300 vétérans qui rejoindront la France en bateau.



Justice - Renault et Nissan envisagent de poursuivre leur ancien patron Carlos Ghosn. L'audit interne a révélé 11 millions d'euros de dépenses suspectes à Rachida Dati et Alain Bauer, au sein de leur filiale commune basée aux Pays Bas.



Sport - Pour la 6ème fois dans l'histoire de Roland Garros, nous allons assister à un choc entre Nadal et Federer. Les deux ténors du tennis masculin vont se retrouver vendredi 7 juin pour une place en finale.