publié le 05/06/2019 à 02:25

Paige Winter, 17 ans, se baignait à Atlantic Beach, une plage de Caroline du Nord (États-Unis), dimanche dernier, lorsqu'elle a été prise pour cible par un requin. Heureusement pour elle, son père, ancien pompier et marine, est rapidement intervenu, relate The Independant. Le squale n'a lâché prise qu'après avoir été frappé à cinq reprises en pleine face, explique la grand-mère de Paige dans une publication Facebook.



Malgré le courage et la réactivité de son père, la jeune fille a dû être conduite à l'hôpital pour de multiples blessures : elle souffrait de profondes lacérations à la jambe gauche, au bassin et aux mains. Elle a été amputée de sa jambe, et pourrait également subir une greffe de la main.

Malgré cet accident, Paige reste positive : "En dépit de cette situation regrettable, Paige est un défenseur sans faille la vie marine et les animaux qui vivent dans l'eau", déclare un communiqué de la famille rapporté par le média américain. "Elle souhaite que les gens continuent de respecter les requins dans leur environnement et leur sécurité".

Une plateforme de financement participatif a été ouverte en faveur du rétablissement de la jeune fille sur le site GoFundMe.