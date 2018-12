publié le 30/12/2018 à 09:31

La nouvelle année est synonyme de bonnes résolutions. Un sondage montre que sept Français sur dix se promettent de changer certaines de leurs habitudes au Nouvel An, mais peu de personnes arrivent à les tenir. Stéphane Floccari, professeur de philosophie à Saint-Maur (Val-de-Marne), a publié Survivre à Noël après le succès de Nietzsche et le Nouvel an. "Le Nouvel An est l'occasion de faire deux choses : de former des vœux et de prendre des résolutions. Ce sont des résolutions en général pour mettre fin à quelque chose", explique-t-il.



S'il est bon de prendre des résolutions, Stéphane Floccari estime qu'il faut "se préparer en amont (...) pour tenir le cap de ces résolutions, ce n'est jamais simple". Plutôt que de vouloir tout changer, il faut privilégier une seule résolution qu'on pense pouvoir tenir. 38% des résolutions prises au Nouvel An sont de perdre du poids.

"Le surpoids est un des grands enjeux de notre temps, dans les siècles antérieurs l'embonpoint était un signe de bien-être. Si c'est pour perdre trop vite ça ne sert à rien mais c'est le contre-coup de nos sociétés opulentes où on mange mal, on accumule et je comprends que les Français réfléchissent à cette question en début d'année", confie Stéphane Floccari.

"Le Nouvel An peut être l'occasion d'enlever avec une certaine douceur, un petit caillou qu'on a sous le pied et qui nous abîme la chair tout au long de l'année. Le plus important est la santé, une chose sur laquelle nous avons prise", conclut le philosophe. Sa résolution ? "Aimer mes élèves encore plus car ils sont une grande satisfaction dans ma vie de tous les jours, mes enfants et tous ceux qui sont autour de moi".