publié le 31/12/2018 à 17:12

Quand la France attend patiemment minuit pour fêter la nouvelle année, ailleurs dans le monde, 2019 est déjà arrivé. Le futur apparaît à l'est : les îles Samoa, les Fidji et la Nouvelle Zélande ont été les premières à tourner la page de l'année 2018 et à plonger dans un nouvelle année.



À Auckland, les douze coups de minuit, annoncés par un décompte lumineux projeté sur la fameuse Sky Tower, ont été marqués par un feu d'artifice tiré depuis le sommet de cette tour de télévision.



Sydney, la plus grande ville d'Australie, s'est illuminée grâce au plus grand feu d'artifice jamais tiré sur l'imposant pont qui enjambe son emblématique baie à 13 h (heures françaises). Alors que 2019 a été proclamée par l'ONU Année internationale des langues autochtones, la baie de Sydney a été le théâtre de cérémonies célébrant les cultures aborigènes.

À 16 heures, c'est la Chine qui a basculé en 2019. À l'occasion de son allocution du nouvel An, le président Xi Jinping a promis de poursuivre les réformes et d'ouvrir son pays encore plus au reste du monde: "Le rythme de nos réformes va continuer, et la porte va s'ouvrir encore et encore".



300.000 personnes sont attendues sur les berges de Victoria Harbour, à Hong Kong, pour assister à 10 minutes d'un feu d'artifice tiré depuis cinq barges.