publié le 08/10/2018 à 17:57

Sébastien a perdu son frère l’an passé, lors d’un week-end d’intégration. Après une fête étudiante, David avait été retrouvé au petit matin, mort, avec 3,7 g d'alcool dans le sang. C’est pour que de tels drames ne se reproduisent pas qu’une campagne va être lancée mercredi 10 octobre sur les réseaux sociaux par le ministère de l'Enseignement supérieur.



Le gouvernement veut avant toute chose éviter les dérives de ces rassemblements festifs, qui permettent aux étudiants de tisser des liens, en incitant les organisateurs de ces week-ends, journées ou soirées d'intégration à être responsables.



D'où le guide d'accompagnement proposé par le ministère qui rappelle la réglementation en vigueur, et notamment que la vente d'alcool au forfait et les open-bars sont interdits. L’Enseignement supérieur entend ainsi protéger les participants contre toute atteinte à la dignité de la personne humaine. En clair, contre le bizutage.



Comment se préparer à un week-end d'intégration ?

Le bizutage est un délit puni par la loi, qui consiste à amener une personne à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l'alcool de façon excessive, même si elle est consentante.



Les "bizuteurs" risquent jusqu'à 6 mois de prison et 7.500 euros d'amende. Si la responsabilité des associations étudiantes peut être engagée, celle de l'établissement peut aussi l'être. C'est pourquoi le Comité National Contre le Bizutage donne des conseils.

Il faut par exemple connaître à l'avance le programme et la destination, toujours avoir votre téléphone sur vous, refuser de signer une décharge de responsabilité, et surtout refuser tout acte humiliant ou dégradant, qu'un "ancien" chercherait à vous faire faire.



En cas de soupçons de bizutage, il faut avertir le chef d'établissement ou le recteur afin de faire interdire le week-end d'intégration. Et en cas de bizutage avéré, vous pouvez faire la même démarche. Un site internet peut s’avérer utile : contrelebizutage.fr.