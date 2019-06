L'agriculture bio, c'est bon pour les abeilles, selon une étude

publié le 28/06/2019 à 05:06

Le bio, c'est bon pour les abeilles. Une équipe de chercheurs français vient de montrer, pour la première fois, que quand les abeilles butinent près de cultures biologiques, elles vont beaucoup mieux.

Ces chercheurs du CNRS et de l'INRA ont passé six ans à observer des ruches dans une zone agricole des Deux-Sèvres où il y a à la fois des cultures intensives et biologiques. Ils ont mesuré les récoltes de miel et ont constaté qu'elles étaient beaucoup plus importantes vers les fermes bio (+53%). Ils ont aussi noté qu'il y avait plus de naissances dans les ruches.

Les chercheurs expliquent qu'en bio il y a plus de rotation des cultures, donc une diversité de plantes. Entre le colza et le tournesol, les agriculteurs sèment de la luzerne, du trèfle, de la moutarde. Et comme pour les humains, quand l'alimentation est plus variée, le système immunitaire fonctionne mieux. Il y a aussi plus de haies, de fleurs sauvages et il y n'y a pas de pesticides chimiques.

Toutefois, tout n'est pas parfait dans le bio, puisqu'il a recourt au cuivre et à des matières qui polluent, mais il est quand même meilleur pour l’environnement et cette étude le montre pour les abeilles.

Alors est-ce explication, mais dans la Drôme, le département ou il y a le plus d'agriculture biologique, un géographe vient de retrouver une espèce d'abeille disparues depuis 50 ans : l’abeille maçonne des hangars. Elle était très présente autrefois car elle se nourrissait de sainfoin qu'on donnait aux chevaux. Puis elle a disparu.