VIDÉO - Biarritz : un air de Californie dans la capitale du surf

publié le 04/07/2019

Vague et Pays Basque, impossible de dissocier les deux. À Biarritz, les surfeurs les plus chevronnés vous diront qu'il est possible de surfer 365 jours par an.

Le surf est apparu à Biarritz en 1956 lorsque deux cinéastes américains qui y tournaient un film on été séduits par des vagues comparables à celles de la Californie. Depuis, le surf c'est l'ADN de la ville avec pas moins de 18 écoles.

La pratique a envahi les plages où les nombreux "spots" - endroits où l'on surfe - ont séduit les adeptes d'une autre façon d'aborder l'Océan, en toute liberté. Les débutants eux sont de plus en plus nombreux à vouloir s'y mettre ce qui explique en partie comment Biarritz a gommé son image de station balnéaire pour retraités et est devenue la capitale du cool dans le Sud-Ouest.

Avec des boutiques bâties autour de la culture surf comme ce concept store venu d’Australie dont les créateurs ont choisi non pas Paris mais Biarritz pour ouvrir leur dernier établissement.

Surf, yoga, et villas de luxe...

"On est à Bali, Los Angeles, Milan, Tokyo et Biarritz qui a ouvert il y a un an. C'est la ville emblématique du surf en France", explique Benjamin Marigot, le responsable de Deus Ex Machina Biarritz.

Et ils sont nombreux à vouloir se faire place au soleil, stages de yoga dans des "surf house" à plus de 500 euros le week-end, villas somptueuses de 300 mètres carrés négociées à plus de 3 millions d'Euros.

Mais pas besoin d'être millionnaire pour profiter de la région. La côte basque est l'endroit parfait pour prendre le temps de se prélasser devant un coucher de soleil ou de surfer jusqu'à la fin de la journée.