Bernard Arnault reste le Français le plus riche au monde

publié le 05/03/2019 à 16:25

Le PDG du géant mondial du luxe LVMH, Bernard Arnault, reste la quatrième fortune planétaire et le Français le plus riche de l'Hexagone avec une fortune estimée à 66,9 milliards d'euros (76 milliards de dollars), selon le palmarès Forbes publié mardi 5 mars.



Dans le classement français, il devance, comme l'an dernier, l'héritière de L'Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, qui reprend "le titre honorifique de femme la plus riche du monde" avec une fortune de 43,4 milliards d'euros (49,3 milliards de dollars, 15e au rang mondial). Elle figure parmi les cinq femmes, toutes héritières, (Marie Besnier-Beauvalot, Carrie Perrodo, Anne Beaufour et Marie-Hélène Dassault), membres de la caste des milliardaires français.

Sur la troisième marche du podium, François Pinault, à la tête de Kering, rival de LVMH, a vu sa fortune estimée croître de près de 12% en un an à 26,1 milliards d'euros (29,7 milliards de dollars).

170,8 milliards d'euros pour les 5 première fortunes françaises

Suivent, toujours dans le secteur à forte croissance du luxe, les propriétaires de Chanel, les deux frères Wertheimer, avec une fortune estimée pour chacun d'eux à 12,8 milliards d'euros (14,6 milliards de dollars). La fortune de la famille Dassault est estimée à 24 milliards de dollars, scindée en quatre parts égales représentant les quatre enfants de Serge Dassault, décédé en 2018.



Les cinq premières fortunes françaises représentent à elles seules près de 193,6 milliards de dollars (environ 170,8 milliards d'euros), soit 24,5 milliards de dollars (21,6 milliards d'euros) de plus qu'en 2018.

Derrière Bezos, Gates et Buffet

Bernard Arnault, au plan mondial, est surclassé par Jeff Bezos (131 milliards de dollars), Bill Gates (96,5 milliards de dollars) et Warren Buffet (82,5 milliards de dollars).



"Le cru 2019 des milliardaires hexagonaux voit se dessiner deux nouvelles tendances: le club des ultra-riches s'étoffe et leur fortune a continué de croître", détaille le magazine économique américain dans son édition française.

Xavier Niel perd dix places

"La chute la plus remarquée concerne Xavier Niel, le fondateur d'Iliad-Free, qui perd dix places, après une année noire en Bourse", souligne Forbes. Il se retrouve ainsi 18e du classement avec une fortune estimée à 4,1 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros).



De manière générale, les patrons des sociétés de technologie appliquée à la finance "sont redescendus de leur piédestal, après de mauvaises fortunes en Bourse". Le classement des milliardaires de Forbes est fondé sur l'estimation de leur fortune en février.