"Back of Your Hand" : le jeu en ligne qui teste votre connaissance des rues de votre quartier

capture d'écran du jeu Back of Your Hand

C'était d'abord un cadeau de Noël pour son père puis c'est finalement devenu un jeu partagé dans le monde entier. Quelque temps avant que débute la pandémie de coronavirus, le développeur irlandais Adam Lynch décide de créer un jeu en ligne pour tester l’impressionnante capacité de son père à situer chaque rue de sa ville. Nommé "Back of Your Hand", le jeu dépasse rapidement le cercle familial.

Disponible en ligne depuis 2020, le jeu reprend la charte graphique de Google Maps. L'interface propose aux utilisateurs de sélectionner un quartier puis ensuite de localiser cinq rues sur une carte. Recensant tous les quartiers possibles à travers le monde, le jeu peut s'adapter aux connaissances de chacun.

Plusieurs variantes du jeu sont aussi possible. Par exemple, les utilisateurs peuvent jouer à plusieurs en essayant d'identifier les noms des rues d'un même quartier. Pour cela, une personne doit lancer une partie sur le site et ensuite copier l'URL et la partager aux autres joueurs. Tout le monde aura alors le même ensemble de rues à trouver.