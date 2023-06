Bac de français 2023 : découvrez les sujets tombés au Liban

Certains centres étrangers ont déjà passé les épreuves du baccalauréat général et technologique 2023. C’est le cas de Washington et du Liban. Les épreuves écrites anticipées de français du baccalauréat général et technologique a lieu en France le jeudi 15 juin. Un dernier entraînement avec ces sujets corrigés pourrait vous mettre en conditions réelles d’examen. Dans cet article, vous retrouverez les sujets officiels tombés au centre étranger du Liban.

Pour le bac général, deux options sont proposées sur le sujet du bac de français : un commentaire de texte ou une dissertation. Le candidat est libre de choisir, mais doit préciser sur sa copie quel sujet il choisit.

Pour le commentaire de texte, les élèves en première générale du centre étranger du Liban, se sont retrouvés face à un texte de Voltaire : Les Deux Consolés (1756). "Le grand philosophe Citophile disait un jour à une femme désolée, et qui avait juste sujet de l’être [...] Ils firent ériger une belle statue au Temps, avec cette inscription : À CELUI QUI CONSOLE." L’objet d’étude traité ici est la littérature d’idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle.

Les dissertations

Outre le commentaire de texte, le candidat peut choisir de rédiger une dissertation. Sur ce sujet, trois questions étaient traitables : une seule des dissertations est à choisir. Les dissertations portaient sur le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle.

Le sujet A était sur Le Malade imaginaire de Molière, dans le parcours spectacle et comédie "Évoquant le théâtre de Molière, un critique affirme que 'tout [y] est apparence, tout cherche à [y] plaire.' Cela vous semble-t-il pouvoir caractériser Le Malade imaginaire ?"

Le sujet B portait sur Les Fausses Confidences de Marivaux, dans le parcours : théâtre et stratagème. "La victoire finale de l’amour est-elle le résultat des stratagèmes mis en place par les différents personnages, ou bien, comme le propose un critique, le fruit d’un 'hasard favorable' à Dorante ?".

Le sujet C portait sur Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, dans le parcours crise personnelle, crise familiale. "Les crises exposées dans Juste la fin du monde sont-elles liées aux décisions prises par les personnages ?".

Une consigne est rappelée pour chacun de ces sujets de dissertation : "Vous répondrez à cette question dans un développement organisé. Votre réflexion prendra appui sur l’œuvre de [Auteur] au programme, sur le travail mené dans le cadre du parcours associé et sur votre culture littéraire."

Alors, quelle option auriez-vous choisie ? Le commentaire de texte ou la dissertation ?

Bac technologique 2023 : les sujets tombés au Liban

L’épreuve de français du bac technologique est différente de celle du bac général. Le candidat a le choix entre un commentaire de texte ou une contraction de texte suivie d’un essai. Un seul sujet est à traiter.



Pour les élèves ayant choisi le commentaire de texte, celui-ci porte sur l’objet d’étude, le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle, avec un texte d’Alfred de Musset : Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée, scène unique (1845). "La marquise est une jeune femme qui vit seule et s’ennuie. [...] – Attendez donc, j’avais à vous dire… je ne sais plus ce que c’était..."



Deux pistes étaient données aux candidats : la première, vous étudierez les critiques que la marquise adresse aux hommes et à leur manière de "faire la cour à une femme. La deuxième : vous vous demanderez comment le texte théâtral installe malgré tout un jeu de séduction entre les deux personnages.



Pour la contraction de texte, trois sujets sur la littérature d’idée du XVIe siècle au XVIIIe siècle étaient proposés aux candidats du centre étranger du Liban.



Le sujet A portait sur Gargantua de Rabelais, chapitres XI à XXIV dans le parcours la bonne éducation et un texte de René Blanchet, Connaissance de la Terre et éducation dans Le défi du XXIe siècle, Relier les connaissances, Journées thématiques (1999). Essai : en quoi l’observation du monde participe-t-elle d’une bonne éducation ?



L'œuvre du sujet B était Les Caractères de La Bruyère, livre XI "De l’Homme", parcours peindre les Hommes, examiner la nature humaine, ainsi qu'un texte de Martial Guédron, L’art de la grimace (2011). Essai : dans quelle mesure ce que l’on nomme nature humaine est-il aussi une construction sociale et culturelle ?



Le sujet C portait sur la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, dans le parcours : écrire et combattre pour l’égalité, avec un texte de Lucie Azéma, Les femmes aussi sont du voyage (2021). Essai : "une chambre à soi, c’est aussi une fenêtre vers l’ailleurs", écrit Lucie Azéma. A-t-on besoin d’intimité et de solitude pour s’engager dans un combat pour l’égalité ?



À présent, vous connaissez les sujets proposés aux élèves de première technologique au centre étranger du Liban.