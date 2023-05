Bac de philo 2023 : quels sont les sujets probables ?

Le bac de philosophie approche. Les épreuves auront lieu le 14 juin 2023 de 8h à 12h. Pour la voie générale, la matière est coefficient 8, et pour la filière technologique, il est de 4. À un mois des épreuves, une question doit brûler les lèvres de tous les élèves de terminale : quels sont les sujets probables ? Avec digiSchool, on vous donne les informations que vous désirez tant.

Comme tous les ans, les élèves de terminale générale et terminale technologique vont se pencher sur une épreuve de quatre heures le mercredi 14 juin. En plus de vos révisions, RTL et digiSchool vous donnent les sujets probables du bac de philo 2023 afin de compléter votre préparation.

Attention, nous rappelons que ces sujets sont établis par des professeurs certifiés en fonction des tendances et des sujets des années précédentes. Cela ne veut pas dire que ces sujets seront obligatoirement sur votre copie le jour J ! Toutes les notions doivent être maîtrisées pour vous assurer une réussite en philosophie : attention à ne pas faire d’impasse.



Quels sont les sujets probables du bac général de philo 2023 ?

Les professeurs certifiés de digiSchool ont établi, pour vous, une liste des sujets très probables, probables et peu probables de tomber au bac de philosophie de terminale générale cette année. Bien que toutes les notions soient importantes, une tendance se démarque.

Ci-dessous, vous retrouverez les sujets les plus probables de se trouver sur votre sujet le 14 juin :

- La liberté ;

- Le bonheur ;

- L’inconscient ;

- La conscience ;

- Le temps ;

- La technique ;

- La nature.

Ensuite, les six notions de philosophie suivantes sont également probables de tomber au bac de philo général :

- La justice ;

- Le langage ;

- La vérité ;

- Le devoir ;

- Le travail ;

- La raison.

Reste à présent les sujets de philosophie les moins probables de tomber :

- La religion ;

- L’art ;

- La science ;

- L’État.

Vous connaissez, dès à présent, les tendances prévues pour le bac 2023. Vous avez donc toutes les clefs en main pour compléter vos révisions et vous entraîner. Pour vous exercer, rendez-vous sur le site de digiSchool afin de consulter les annales des années précédentes ainsi que les sujets zéro.

Bac techno : quels sujets pour la philo ?

Pour les élèves en terminale technologique, le coefficient de l’épreuve est moins élevé (4 contre 8). Cependant, gardez bien en tête que ce n’est pas une matière à négliger : toutes les matières sont importantes pour l’obtention de votre baccalauréat. Qui dit coefficient plus bas, dit également moins de notions ! Découvrons ensemble les sujets chauds, tièdes et froids du bac de philo technologique 2023.



Commençons par les sujets chauds :

- La technique ;

- L’art ;

- La nature.



Quand aux sujets tièdes, nous n’en trouvons que deux :

- La vérité ;

- La liberté.



Et pour terminer, voici une liste non exhaustive des sujets froids pour le bac de terminale technologique :

- La religion ;

- La justice.



Maintenant, vous savez par quoi compléter vos révisions de philosophie. Cependant, n’oubliez pas de réviser chaque notion du programme, cela sera pour vous la meilleure façon de réussir votre épreuve. Chaque chapitre est aussi important que l’autre.



En effet, ces sujets probables, que ce soit pour le bac général ou pour le bac technologique, ne sont là que pour vous donner une idée des tendances actuelles. Il est possible que les sujets les moins probables se trouvent sur votre copie le jour J. Peut-être que cet article vous permettra d’accentuer vos révisions sur certaines notions que vous ne maîtrisez pas entièrement ! Il doit servir de complément à vos révisions.



RTL et digiSchool espèrent avoir répondu à la question que vous, élèves de terminale, vous posez tous. Nous vous souhaitons bon courage dans vos révisions. Et dans le cas où vous n'auriez pas encore commencé : "mieux vaut tard que jamais", n'est-ce pas ? En attendant, vous pouvez toujours réviser et vous entraîner sur le site et/ou l'application digiSchool, mais aussi en vidéo sur leur chaîne YouTube. À bientôt pour plus de conseils sur le baccalauréat 2023 !



























