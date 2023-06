Bac 2023 : les sujets probables pour l'épreuve de français

Pour les élèves de première générale, les épreuves du baccalauréat commencent le 15 juin 2023. Souvent une source de stress, ces épreuves sont les premiers examens officiels pour l’obtention du diplôme du baccalauréat.



RTL, en partenariat avec digiSchool, vous présente dans cet article les sujets susceptibles de tomber lors de l’épreuve du bac de français général 2023. Vous retrouverez également quelques conseils afin de réussir votre examen et d’obtenir des points d’avance.



À noter que comme dans toutes les matières, les sujets probables ne sont que des estimations établies en fonction des sujets des années précédentes et des tendances actuelles. Le programme doit bien être revu dans son intégralité.

Pour vous orienter, voici les tendances établies pour le bac de français général 2023 :

• Le théâtre

• La poésie

• Le roman

• La littérature d’idées.

Conseils pour réussir l’épreuve anticipée de français

Il y a également quelques éléments à absolument maîtriser pour être sereins lors de votre épreuve de français : les registres/tonalités littéraires, les mouvements littéraires et leur chronologie ainsi que les figures de style.

En effet, vous devez les connaître sur le bout des doigts, mais aussi savoir les reconnaître. D'où l'importance de réviser chaque élément vu en classe lors de l’année.

Si l’épreuve écrite du bac de français technologique est différente de celle du bac général, notez que les sujets chauds sont exactement les mêmes (le théâtre, la poésie, le roman, la littérature d'idées). De même, en filière technologique le programme est également important dans son intégralité. Tout comme les notions annexes déjà citées ci-dessus.

N'hésitez donc pas à vous entraîner avec les annales des années précédentes ou les sujets zéro. Vous pouvez également effectuer des quiz pour réviser de façon plus ludique.

Qu’en est-il de l’oral de français ?

Pour l’oral de français, ce sont les œuvres et textes du programme qui sont importants. Il est donc essentiel de bien réviser vos introductions et de pouvoir indiquer des éléments marquants comme le contexte historique et culturel du texte sur lequel vous allez tomber. Vous devez aussi bien connaître les auteurs. Et, comme pour l’écrit, les notions de registres, de mouvements littéraires ainsi que les figures de style.



Astuce : si vous lisez votre texte de façon expressive, vous pouvez gagner jusqu’à deux points sur votre note finale. Ainsi, n'hésitez à vous entraîner à lire à voix haute.



Enfin, il ne faut surtout ne pas rédiger entièrement son intervention mais juste écrire les idées forte au brouillon pour ne pas se mélanger dans ses explications. Puis, pour préparer l’entretien qui suit l’exposé, il faut relire ses notes, et essayer de réfléchir aux questions que l’examinateur pourrait avoir envie de poser - et élaborer des réponses.

