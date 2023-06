Bac 2023 : quels objets sont interdits ou autorisés pendant l'examen ?

Prêt, partez, composez. Dans les prochains jours, les épreuves écrites du baccalauréat vont être lancées pour les lycéens. En plus des révisions d'histoire, de français ou de mathématiques, il faudra également veiller à respecter certaines règles sur ce qui est autorisé, ou non, au moment de l'examen.

Lors de l'entrée dans la salle d'examen, il faudra déposer trousses, sacs et manteaux dans un espace dédié. Il est aussi strictement interdit d'avoir sur soi un téléphone portable ou une montre connectée, au risque de se faire punir pour fraude. Aucun des candidats et des candidates n'aura le droit d'avoir accès à ses affaires. Il est également interdit de prendre ses propres feuilles, brouillons compris, pour éviter le risque d'antisèche. L'administration fournit elle-même les brouillons.

Ainsi, seuls des stylos ou du matériel nécessaire pour composer doit être posé sur le bureau attitré au candidat ou à la candidate. En revanche, il est possible d'amener une montre classique afin de pouvoir s'organiser dans le temps. Puisque certaines épreuves peuvent durer plusieurs heures, ou commencer le matin, il est possible d'amener de quoi grignoter ainsi que de l'eau ou des boissons. La calculatrice et les dictionnaires ne sont en revanche autorisés que pendant les épreuves de mathématiques, de physique-chimie, ou de grec et latin, si la copie en spécifie l'autorisation.

