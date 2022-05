Bac 2022 : pourquoi certains enseignants ont droit à quatre demi-journées d’absence entre le 17 mai et le 3 juin ?

Vous avez peut-être eu un de vos professeurs absents ces derniers jours ou vous allez l'avoir dans les prochains jours. Et bien, c'est normal et la raison est tout simple. Ils ont été mobilisés pour corriger les épreuves de spécialité du baccalauréat qui se sont déroulés du 11 au 13 mai.

Pour ces épreuves, reportées de mars à mai en raison de la pandémie de Covid et qui se tiennent pour la première fois depuis la réforme du lycée en 2019, les professeurs "bénéficieront d'un forfait maximum de quatre demi-journées libérées de cours pour correction" des copies, indique ce texte, signé par le directeur général de l'enseignement scolaire (Dgesco), Edouard Geffray. "Ce forfait sera utilisable, au choix du professeur après accord du chef d'établissement, entre le 17 mai et le 3 juin 2022", précise-t-il.

Une telle décharge était demandée par les syndicats enseignants. Le Snes-FSU, premier syndicat du second degré, avait notamment réclamé "du temps pour assurer les missions liées à l'examen", et le SE-Unsa avait lui aussi demandé en avril au ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer "du temps libéré", jugeant "inconcevable de demander aux correcteurs d'assurer ces corrections en plus de leur travail d'enseignement et des diverses réunions".

