Bac 2019 : les corrigés de philosophie pour la série ES

publié le 17/06/2019 à 17:10

Les élèves de Terminale ES ont eu le choix entre plusieurs sujets ce lundi matin pour l'épreuve de philosophie : la morale, le travail ou un texte de Leibniz.



L'examen durait quatre heures et a un coefficient de 4 pour la série ES. Les candidats ont eu le choix entre une dissertation ou une explication de texte. Cette matière inaugure la semaine d'épreuves écrites du baccalauréat. Ce mardi 18 juin, les élèves de Terminale ES passeront l'épreuve d'Histoire-Géographie.

RTL et digiSchool vous proposent gratuitement une correction de l’épreuve de Philosophie du Bac 2019. Réalisé par un professeur de l'Éducation nationale, ce corrigé explicite les réponses attendues pour chacun des sujets qu’il était possible de choisir.

Sujet 1 : "La morale est-elle la meilleure des politiques ?"

Il s'agit d'un sujet complexe, auquel les élèves n’ont pas tous été préparés en cours. Pour répondre à ce sujet, les lycéens devaient faire principalement référence aux courants de pensée d’auteurs comme Machiavel et Aristote.



Sujet 2 : "Le travail divise-t-il les hommes ?"

Ce sujet faisait référence à la pensée et aux écrits de Karl Marx. Au-delà des dires de l’auteur, il est important d’avoir un raisonnement personnel sur le sujet traité et ne pas se contenter de réciter son cours. Si le sujet peut paraître d’actualité, du fait des mouvements citoyens en France, c’est ici que réside le piège. Il est important dans cet exercice de rester dans les débats philosophiques et non sur les polémiques actuelles.



Sujet 3 : Remarques sur la partie générale des Principes de Descartes, Leibniz

Le texte de Leibniz proposé cette année aux élèves de ES est un extrait des Remarques sur la partie générale des Principes de Descartes (1692). Les thèmes principaux abordés dans ce texte concernent la conscience et la vérité.



