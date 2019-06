Bac 2019 : les corrigés de l'épreuve de philo de la série L

publié le 17/06/2019 à 16:29

Première étape de ce Baccalauréat 2019, l'épreuve écrite de philosophie a eu lieu ce lundi 17 juin. Dès 8 heures et jusqu'à 12h, les quelques 743.594 candidats inscrits cette année ont planché sur plusieurs sujets mobilisant leur esprit d'analyse et de synthèse dans les 4.635 centres d’examen français.



L'écart se creuse entre le candidat le plus jeune et le plus âgé. Benjamin de cette session 2019 avec 11 ans et 7 mois, un garçon de Terminale S va tenter d'obtenir le précieux sésame dans l'Académie de Versailles. À l'inverse, un homme de 77 ans passera l'examen dans l'Académie de Dijon.

Matière redoutée des élèves de la filière littéraire, car majoritaire dans le décompte des points, l'épreuve de philosophie des Terminales L de cette année portait sur des sujets tels que le temps, l'art et une explication texte sur la philosophie du droit de Hegel.

Découvrez les corrigés de chaque sujet de la série L

Sujet 1 : "Est-il possible d’échapper au temps ?" fait référence à notre rapport au temps. Dans cet exercice, il est important de se demander s’il est possible d’échapper au temps, et donc de supposer qu’il en existe plusieurs. Plusieurs pistes de réflexion peuvent être formulées par les élèves sur le fait qu’aucune réalité ne semble échapper au temps mais également que le temps n’est pas seulement une durée quantifiable, il est également relatif à la conscience. Les auteurs pouvant illustrer ces propos sont Augustin, Aristote ou encore Heidegger. La correction intégrale du premier sujet est à retrouver sur digiSchool en cliquant ici.



Sujet 2 : "À quoi bon expliquer une œuvre d’art” renvoie l’idée principale qu’il ne "sert à rien d’essayer d’expliquer l’art". La notion importante à définir dans ce sujet était le terme "expliquer". La correction complète du sujet 2 est disponible à ce lien.



Sujet 3 : L'explication de texte proposée au élèves issus de la filière L était un extrait de l’ouvrage Principes de la philosophie du droit de Hegel, datant de 1820. Découvrez la correction complète de digiSchool proposée par un professeur certifié. Envie de lire le sujet complet ? Pas de problème, rendez-vous ici.