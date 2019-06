publié le 17/06/2019 à 16:18

Épreuve redoutée mais emblématique du baccalauréat, la philosophie était ce lundi lundi 17 juin matin, à 8 heures. Cette matière inaugure la semaine d'épreuves écrites du baccalauréat STMG.



Comme pour les autres filières, l'épreuve de philosophie des élèves de terminale de STMG a duré quatre heures et compte pour un coefficient 2. Comme chaque année, les candidats ont eu le choix entre deux sujets de dissertation et une explication de texte.

RTL et digiSchool vous proposent gratuitement une correction de l’épreuve de Philosophie du Bac 2019 de STMG. Réalisé par un professeur de l'Éducation nationale, ce corrigé explicite les réponses attendues pour chacun des sujets, l'explication de texte comme les dissertations, qu’il était possible de choisir.

Sujet 1 : "Seul ce qui peut s'échanger a-t-il de la valeur ?"

Ce premier sujet traite principalement des notions liées à la culture, qui sont "les échanges" à mettre en parallèle avec une autre notion importante qui est "la société". Dans cet exercice, l’important est de définir précisément les termes techniques "échange" (en faisant attention à la forme réfléchie du verbe échanger) et "valeur". Le piège dans ce type de sujet revient à se limiter, dans la notion de "s’échanger", aux biens dits matériels et aux services dans un contexte seulement économique. La réflexion est plus vaste et doit être ouverte à l’échange de paroles, d’idées, de sentiments.



La correction intégrale du premier sujet est à retrouver sur digiSchool en cliquant ici.

Sujet 2 : "Les lois peuvent-elles faire notre bonheur ?"

Ce sujet traite principalement de la notion de liberté. Pour apporter une réponse complète, les élèves doivent également faire référence

aux notions liées à la justice, à la loi et au bonheur. Dans cet exercice, l’important est de varier le sens de la loi en faisant référence à la loi naturelle, morale, ou encore politique. Le principal piège à éviter et de manquer la distinction importante entre "la loi" au singulier et "les lois".





La correction intégrale du deuxième sujet de composition est disponible à ce lien.



Sujet 3 : Extrait de Les Essais, de Montaigne

Sujet 3 : Les élèves de STMG avaient également le choix de travailler sur un extrait tiré de l’ouvrage Les Essais (1580) de Montaigne, en répondant à trois questions portant sur ce texte.



Pour la correction intégrale de l’étude de texte, c’est par ici.