publié le 15/06/2019

Quelque soit leur série, les 753.594 candidats à l'examen du baccalauréat en 2019 ont une petite dizaine de matières à réviser. Entre les gros coefficients et les plus petits, il est parfois tentant de faire l'impasse sur une matière. Une fausse bonne idée. Au baccalauréat, tous les points comptent.



Chacune des séries du baccalauréat a une ou plusieurs matières ayant un très gros coefficient. Pour ces matières, impossible de faire l'impasse. Pour les étudiants de Terminale scientifique, les mathématiques ont un coefficient de 7 ou 9. Les sciences économiques et sociales (SES) ont un coefficient de 7 pour les étudiants en économie. Et pour les littéraires, le plus gros coefficient, 7, échoit à la philosophie.

Et pour les petits coefficients ? La philosophie a un coefficient de 3 pour les élèves de S. Pourquoi ne pas sacrifier alors cette matière souvent jugée difficile ? Un petit calcul montre qu'un 9/20 en mathématiques (coefficient 9, prises comme spécialité) peut-être compensé par un 13/20 en philosophie. Autre exemple, pour les étudiants de la section économique et sociale, un 8/20 en histoire-géographie est compensé avec un 14/20 en langue vivante 1 (LV1).

Du stress en moins

Faire l'impasse est donc un pari très risqué. Et une source de stress supplémentaire. On ne connaît jamais les sujets qui tombent à l'avancent. Même en cas de fuite, des sujets de remplacement sont prévus. S'assurer quelques points dans chacune des matières, même si elles paraissent difficiles ou chronophages en termes de révision, est une stratégie plus sage.



Toutefois, contrairement à une idée reçue, un 0/20 n'est pas éliminatoire. Mais pour compenser une copie blanche de philosophie dans la série S, il faut au moins avoir 11,5 aux trois matières principales que sont les mathématiques, les sciences et vie de la Terre et la physique-chimie. Pour compenser un 0/20 en LV1 en ES, il faut avoir au moins 12,5/20 en mathématiques et en sciences économique et sociales. Tout cela est vrai, à condition d'avoir 10/20 à toutes les autres matières. Autrement dit, on ne peut que déconseiller l'impasse.