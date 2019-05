Parcoursup : des étudiants ont reçu par erreur une réponse favorable

publié le 17/05/2019 à 13:03

Joie prématurée pour quelques futurs étudiants inscrits sur Parcoursup. Après avoir reçu une proposition d'admission, ils ont découvert qu'ils étaient finalement placés en liste d'attente. Certaines formations avaient simplement surévalué leur capacité d'accueil, a indiqué Parcoursup.



Les premières réponses étaient tombées mercredi, et le lendemain, les équipes du ministère de l'Enseignement supérieur, chargés de la plateforme "ont procédé aux vérifications d'usage". Ils se sont alors rendus comptes que le taux de proposition d'admission formulée par certaines formations était anormalement élevé. Le ministère a cependant précisé que cela concernait 400 formations sur les 14.500 présentes.

Les réponses ont donc étaient actualisées depuis mercredi soir, pour le plus grand désarroi des nouveaux sur liste d'attente. Les concernés n'ont pas hésité à vivement se plaindre sur les réseaux sociaux.



Des lycéens déçus

- Ereblin, lycéen en terminale Sciences et technologies de la gestion en Haute-Savoie, est l'un des candidats victimes de ce bug: il avait été accepté dans quatre formations avant de se voir placé sur liste d'attente. "C'est vraiment une fausse joie, là c'est la dépression, l'énervement, je comprends rien, je suis un peu sous le choc", dit-il à l'AFP.



- Clara, lycéenne à Estaires (Nord), espère qu'il s'agit d'"un bug simplement". Le seul voeu d'admission qu'elle avait pu avoir, "support à l'action managériale" à Lille a été "retiré". "Inquiète car c'était [sa] seule école proposée sur 20 voeux", elle a demandé à ses professeurs principaux : "Ils ne savent pas non plus et ma mère s'informe sur la situation en ce moment même".



Maeva, 18 ans, avait été "acceptée en science de l'éducation à Rouen et en psycho à Rouen. "J'ai accepté la première licence et refusé la proposition en psycho à Rouen. Et j'étais en plus sur liste d'attente pour quatre autres voeux. Maintenant je suis sur liste d'attente pour les six, et en plus je pense avoir régressé sur les listes d'attentes sur lesquelles j'étais déjà". "Dégoûtée", elle dit avoir perdu un peu espoir en l'avenir".