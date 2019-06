publié le 14/06/2019 à 16:50

Un travail acharné pour pouvoir changer de vie. À 40 ans, Charlotte a décidé de passer le bac. Ses journées sont rythmées entre son travail la journée, en tant qu'assistante de vie scolaire dans une école, et les cours du soir qu'elle suit au lycée municipal de la ville de Paris.



Dans son sac à dos, des cahiers de mathématiques : probabilités, fonctions... Les maths, ce sont sa bête noire. Charlotte se rend compte que sa mémoire n'est plus aussi efficace. "Apprendre par cœur est beaucoup plus difficile, ça prend beaucoup plus de temps pour mémoriser quelque chose", avoue-t-elle.

Mais la quarantenaire est prête à tous les efforts pour sortir du milieu médical dans lequel elle a travaillé pendant 20 ans. Elle aimerait être professeure d'allemand ou traductrice, elle est bilingue. Autour d'elle, tout le monde ne comprend pas ses envies de changements.

Charlotte est déjà admise à la Sorbonne

L'an dernier, Charlotte a validé les langues, mais il lui manque toutes les autres matières. Première épreuve, lundi prochain : la philosophie. "N'étant plus depuis longtemps à l'école, j'ai du mal à m'adapter au cadre, je pars un peu dans tous les sens", dit-elle.



Sur Parcourssup, la candidate est d'ores et déjà admise à la Sorbonne. Il ne manque plus que le bac. Elle y croit, même si, elle l'avoue, ce sera dur.