Autoroute : vers la fin des barrières au péage ?

Dans à peine deux ans, la société Sanef annonce la fin des barrières péages sur son réseau, entre Paris et la Normandie. La Sanef, qui expérimente déjà cette formule sur l'autoroute A4 va donc étendre son système. Plus besoin de vous arrêter ou même de ralentir au péage car votre voiture sera automatiquement détectée.

En réalité vous allez passer sous des portiques dotés de caméras et de capteurs qui vont identifier votre véhicule en lisant la plaque d'immatriculation. Les péages seront en revanche toujours payants. Si vous êtes abonné au télé-péage, votre compte sera automatiquement débité, sinon vous pourrez vous enregistrer à l'avance sur un site dédié ou payer après le passage soit par téléphone ou depuis une borne.

L'intérêt, c'est du CO2 en moins, il faut savoir que vous vous arrêtez 4 fois au péage entre Paris et Deauville, 5 fois entre Paris et Caen sur l'A13 et il faut savoir que les autoroutes représentent 25% des émissions de CO2 des transports.