publié le 07/09/2019 à 08:11

C'était tout simplement le buzz de la semaine dans l'actualité automobile. Une voiture fabriquée en France, en Alsace plus précisément, a affolé les compteurs par la vitesse qu'elle est capable d'atteindre sur les circuits : 490 km/h.

La Bugatti Chiron Sport a été mis à l'essai cette semaine et pour atteindre cette performance, Michelin, qui équipe la voiture, a du renforcer les pneus qui tournaient à plus de 4.000 fois par minute. Pour vous donner une idée, c'est tout simplement quatre fois plus que votre véhicule lorsqu'il circule. Nul doute qu'à cette vitesse, les pneumatiques ne tiennent pas très longtemps.

De son côté, Autoplus publie un hit-parade des pneus qui résiste le mieux à l'usure et ce classement va du simple au double : de 26.500 kilomètres aux pneus qui s'usent le plus rapidement à 54.200 kilomètres pour ceux qui sont les plus résistants. Trois marques parviennent d'ailleurs à se distinguer côté longévité : Goodyear, Michelin et Continental. Si ces pneus coûtent entre 30% et 50% plus cher, ils durent deux fois plus longtemps et donc à la fin, vous êtes gagnant.

D'autres spécialistes se lancent dans le marché du pneu d'occasion. Même s'ils sont moins chers, il faut faire bien attention avant de les acheter et si vous n'êtes pas un connaisseur, fiez-vous plutôt aux pneus neufs. C'est plus sûr, à tous points de vue.