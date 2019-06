Michelin met au point un pneu anti-crevaison révolutionnaire

publié le 05/06/2019 à 10:36

Comme chaque année, vérifier l'état de vos pneus est une des étapes indispensables avant de prendre la route des vacances. Surtout quand on sait que 15% des accidents mortels sur les autoroutes sont causés par un sous-gonflage ou un sur-gonflage des pneus de votre véhicule.



Juste avant la période estivale, Michelin affirme avoir trouvé la parade pour éviter les crevaisons. Le numéro un mondial du secteur vient de mettre au point un pneu d'un tout nouveau genre qui s'avère être increvable et sans air. Développé avec le constructeur américain General Motors, ce pneu qualifié de révolutionnaire par la marque française doit être commercialisé dans cinq ans et va, dans un premier temps, être testé sur un modèle électrique, la Chevrolet Bolt.

Il a la même forme et la même taille qu'un pneu classique mais c'est à l'intérieur qu'il fait la différence. L'absence d'air comprimé permet de ne plus avoir besoin d'effectuer la fameuse pression pour gonfler ses pneus. Il marquera également la fin de la roue de secours et des kits anti-crevaison car il n'aura aucun risque d'éclatement.