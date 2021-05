publié le 06/05/2021 à 23:51

C'est une course-poursuite folle qui s'est déroulée ce lundi sur l'autoroute A22. Deux jeunes au volant d'une camionnette, étaient suspectés par la police d'avoir volé une moto la veille de l'incident à Comines au nord de Lille. Refusant de se soumettre au contrôle des forces de l'ordre, ils se sont alors engagés sur l'autoroute à contresens, en direction de la Belgique.

Selon les informations de France Bleu Nord, c'est là que la course-poursuite a pris une tournure folle. Pris en chasse par la police, les deux hommes ont alors tenté de s'en débarrasser en ouvrant les portières arrières de leur camionnette et en jetant la moto volée sur la route, en direction des policiers.

Les malfaiteurs ont même lancé des extincteurs, selon le quotidien local. Ils ont ensuite alors quitté l'autoroute aux environs de Courtrai en Belgique, mais n'ont pas pu aller très loin puisque l'un des pneus avait crevé dans la course.



Ils ont alors été interpellés par la police belge et vont être remis prochainement aux autorités judiciaires françaises. Ils sont tous deux âgés de 17 et 19 ans et seraient connus de la justice.