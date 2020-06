Assurance auto : dans quelle région coûte-t-elle le plus cher ?

publié le 10/06/2020 à 04:59

Un prix qui grimpe de plus en plus. Les assurances automobiles atteignent 632 euros par an en moyenne selon le baromètre du comparateur en ligne lelynx.fr et ont donc augmenté de 2,9% par rapport à 2018. Le secteur est également marqué par des disparités géographiques impressionnantes.

Dans le détail, c'est en Île-de-France que les automobilistes payent le plus cher pour leur assurance avec 697 euros dépensés chaque année en moyenne, soit 160 euros d'écart avec la Bretagne, région où l'addition est la moins salée. En ce qui concerne les villes, avec 808 euros, Marseille est la plus onéreuse devant Paris et Lyon.

En Normandie, les propriétaires de véhicules ont subi la plus forte progression en 2019 avec une augmentation des frais de leur assurance auto de 4,5%, en raison principalement des intempéries. Si les conditions météorologiques engendrent une hausse des prix, la tendance de fond est à la hausse partout en France, +12% en 5 ans, à cause notamment des pièces détachées, qui sont de plus en plus sophistiquées et dont le prix a augmenté de 6,5% en 2019.