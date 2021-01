publié le 29/01/2021 à 11:52

Les employés d'un Ehpad de Fabas, dans l’Ariège, sont furieux après l’attribution en fin d’année d’une prime, touchée par seulement cinq des 45 salariés. L'information devait rester confidentielle mais s'est retrouvée dans toutes les boîtes mail de l'établissement.

C’est la directrice qui a mis le feu aux poudres en envoyant un mail par erreur, assure Rose-Marie Mole, déléguée syndicale CGT, aujourd’hui mise à pied alors qu’elle travaille depuis plus de 40 ans dans l’établissement. "C’est incroyable : la directrice s’est trompée de document, elle a envoyé le tableau Excel des primes au lieu d’envoyer le tableau des vaccinations. Le ressenti, c’est une injustice. 11.000 euros pour cinq personnes, c'est beaucoup d'argent." Un autre salarié, l'infirmier coordinateur, a aussi été mis à pied.



Cette affaire a renforcé les liens entre les salariés, y compris ceux qui ont bénéficié de la prime. C’est le cas d’Anaïs, infirmière de l’Ehpad : "ça nous a mis dans l’embarras avec mes collègues, on était gênées d’avoir eu autant alors qu’on ne travaille pas plus que les autres", dit-elle. De son côté, la direction du groupe Medicharme, auquel est rattaché cet Ehpad, justifie les mises à pied pour "d'une part des propos diffamatoires et d’autre part la divulgation d’une information confidentielle."